Bayraklı\'da Son 4,5 Yılda 21 Yeni Park Hizmete Açıldı

Bayraklı'da son 4,5 yılda ilçeye kazandırılan 21 yeni ve revize edilen 68 park hizmete açıldı. Açılış törenin yapıldığı parka 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısında şehit düşen kahraman polisimiz Fethi Sekin'in adı verildi. Başkan Sandal, "Bayraklı'ya, çevreye yakışır parklar oluşturduk, halkın kullanımına sunduk. Henüz adı konmamış bu parkımıza da "Kahraman Polis Fethi Sekin" ismini vereceğiz" dedi.

21 PARKA EŞ ZAMANLI AÇILIŞ

Bayraklı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 21 yeni park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmangazi 574/5 sokaktaki bir parkta yapılan toplu açılış törenine Başkan Serdar Sandal, mahalle muhtarı Erol Güdücü, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar kurdeleyi birlikte kesti.

KAHRAMAN POLİS FETHİ SEKİN..

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklımıza yakışır, çevreye yakışır parklar oluşturuyoruz. 4,5 yılda tüm zorluklara rağmen 21 yeni park, 23 kısmi 45 de komple revizyon yaptık. 15 okul bahçesini düzenledik. 68 parka yeni çocuk oyun grubu kurduk. 103 parkımızdaki spor aletlerini yeniledik. 51 bin 315 ağaç diktik. Toplam 164 bin 183 metrekarelik alanı yeşillendirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmalarının yanı sıra yakında kreşlerimizin açılışını da yapıp, yeni temeller atacağız. Her şeyin en iyisine layık Bayraklı'nın güzel insanlarına tüm parklarımız hayırlı, uğurlu olsun... Bugün 5 Ocak. 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain terör saldırısının yıl dönümündeyiz. Hemşerilerimizin talebini de dikkate alarak açılışını yaptığımız bu parka Kahraman Polis Fethi Sekin" ismini vereceğiz. Hem şehidimiz Sekin'i hem Musa Can'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

YAPILAMAZ DEDİKLERİ NE VARSA YAPTIK

Zorlu bir görev süreci geçirdiklerini belirten Başkan Sandal "Pandemi, deprem, sel, ekonomik kriz derken 4,5 zorluklarla geçti. Bayraklı maça 3-0 geride başladı! Tüm bunlara rağmen görev ve hizmet aşkımızdan ödün vermedik. Seçim sürecinde kentin temel 12 sorunu için belirlediğimiz çözüm önerilerinden ortak 3 proje dışındaki diğer tüm projelerimizi tamamladık. Bayraklı'nın yüzde 70'ini planladık ve kentsel dönüşüme başlamak üzereyiz. 'Yapamaz' diyenlere sesleniyorum; Bayraklı'da yapılamaz denilen ne varsa yaptık, yapıyoruz. Başarılamaz denilen kentsel dönüşümde kazmayı vurma aşamasındayız" dedi.

Osmangazi Mahalle Muhtarı Erol Güdücü "Serdar Başkanımızla çok güzel bir süreç geçirdik. Mahallemize kattıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.