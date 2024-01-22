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Bayraklı'da 35 yıldır devam eden parselasyon sorunu çözüldü - Son Dakika
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Bayraklı'da 35 yıldır devam eden parselasyon sorunu çözüldü

Bayraklı Osmangazi Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda, 35 yıldır devam eden ve bin 500 vatandaşı yakından ilgilendiren parselasyon sorunu Bayraklı Belediyesi ve Büyükşehir Encümeni tarafından onaylandı. Yeni parselasyon planları ile depremde hasar alan binalar yeniden yapılabilecek ve bölgede yaşayan vatandaşlar yeni, güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşabilecek.

Bayraklı\'da 35 yıldır devam eden parselasyon sorunu çözüldü
22.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:25
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Bayraklı Osmangazi Mahallesi'nde 30 dönümlük alanda, 35 yıldır devam eden ve bin 500 vatandaşı yakından ilgilendiren parselasyon sorunu Bayraklı Belediyesinin ardından Büyükşehir Encümeni'nce de onaylandı. Başkan Sandal, "Yeni parselasyon planları ile özellikle depremde yıkılan, hasar alan binalar yeniden yapılabilecek, bölgede yaşayan vatandaşlar uzun yıllar sonra yeni, güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşabilecek" dedi.

Bin 500 kişiyi ilgilendiriyor

Göreve geldiği son 4,5 yılda, Bayraklı'nın yüzde 70'ini yeniden planlayarak kentsel dönüşümün önünü açan Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi'nde 35 yıldır devam eden parselasyon probleminin de giderildiğini müjdeledi. 558, 562, 567, 567/4, 567/7 ve 567/8 sokakları çevreleyen toplam 18 parselde 1992 yılından beri çözülemeyen parselasyon planları, Bayraklı Belediyesi tarafından onaylandı. Bayraklı Belediyesi'nin ardından Büyükşehir Belediye Encümeni de planları kabul etti. 30 bin 369 metrekarelik alanı kapsayan ve yaklaşık 1500 kişili ilgilendiren yeni parselasyon planlarında 4 imar adası ve 7 imar parseli oluşturuldu. 12 bin 178 metrekarelik konut alanı ve sosyal tesis alanı ayrıldı.

Yeni planlar askıya çıkacak

Yeni planla özellikle depremde hasar alan veya yıkılan binaların da hak kaybı olmadan yeniden inşa edilebilmesinin önü açıldı. Bu sayede, bölge halkı 32 yıl sonra güvenli, yeni ve modern yapılara kavuşabilecek. Yaklaşık bin 500 vatandaşı ilgilendiren onaylanmış yeni parselasyon planı Şubat ayında Bayraklı Belediyesince askıya çıkacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimiz günden bu Bayraklımızı baştan sona planladık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önünü açtık. Osmangazi Mahallesi'ndeki bu parselasyon sorunu da uzun yıllar ilçe sakinlerini rahatsız eden bir konuydu, çözmek bize nasip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yurttaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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