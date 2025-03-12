Bayraklı'da Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika
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Bayraklı'da Bozuk Yollar Yenileniyor

Bayraklı\'da Bozuk Yollar Yenileniyor

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların taleplerini dikkate alarak bozulan yolları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları ile ilçede modern bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

12.03.2025 12:47  Güncelleme: 12:50
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Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak bozulan yolları yeniliyor, kilit parke taşı döşeyerek ulaşım konforunu artırıyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizin her köşesinde bozuk yolları yenileyerek güvenli ve modern bir ulaşım ağı oluşturuyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçenin dört bir yanında asfaltlama ve kilit parke çalışmalarını sürdürüyor. Sokak sokak gezerek eksiklikleri tespit eden ekipler, yolları öncelik sırasına göre programa alıyor. Son yapılan çalışmalar kapsamında; Tepekule Mahallesi 2088 ve 2089 sokaklarda eski ve yıpranmış kilit parkeler sökülerek yenileri döşenmesi için çalışmalar başladı. Alpaslan Mahallesi 1620/25 sokakta beton yol kaldırılırken, sonrasında yola asfalt serimi yapılacak. Doğançay Mahallesi 7197/3 sokakta beton yol sökülerek asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Soğukkuyu Mahallesi 1847/12 sokakta bulunan otopark alanında da kilit parke çalışması yapılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir ulaşım sağlaması için ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda başlattığımız sürüyor. Bozuk yolları yenileyerek Bayraklı'ya yakışır bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak Bayraklı'da daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı'da Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika

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