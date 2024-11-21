Bayraklı'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

Bayraklı\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara haklarını eğlenceli bir şekilde öğretti. Etkinlikler içerisinde gerçekleştirilen tiyatro oyunu ve yaratıcı atölyelerle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

21.11.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, atölye çalışmalarıyla haklarını öğrenen çocuklar, öğretici oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle gün boyu keyifli anlar yaşadı. Etkinlikler kapsamında ayrıca çocukların uğradıkları haksızlıklar ve istismar konularına dikkat çekmek için "Saklanmayanı vurun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 100. Yıl Zeka Oyunları ve Matematik Parkı'nda düzenlenen yaratıcı atölyelerde çocuklar; Yaşama, korunma, eğitim, barınma, beslenme, sağlık, oyun, özel hayatın gizliliği ve özgür düşünme gibi temel haklarını eğlenceli aktiviteler eşliğinde öğrendi. Etkinliğe Başkan Önal'da katılarak çocuklarla sohbet etti, etkinliklerde eğitimlerini tamamlayan çocuklara katılım sertifikalarını verdi. İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde de ebeveynlere yönelik yapılan sunumlarda çocukların korunma hakları anlatıldı. Çocuklar için özel hazırlanan "Çocuk Hakları Çarkı" oyunu ile çocuklar haklarını öğrendi. Etkinliklerin finalinde ise Osmangazi Konferans Salonu'nda çocukların uğradığı haksızlıklar ve istismar konularına dikkat çekmek amacıyla Özgür Zeybek'in yazdığı Mehmet Ulusoy'un yönettiği "Saklanmayanı Vurun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun tiyatro severler tarafından büyük beğeni topladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerle, yarınımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın haklarını eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini ve bilinçlenmelerini sağladık. Haklarını öğrenirken aynı zamanda keyifli anlar yaşadılar. Çocuklarımıza haklarını anlatmaya, onların güvende ve mutlu bir şekilde büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Çocuk Hakları Günü, Yerel Yönetim, Eğitim, Hukuk, Yerel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bayraklı'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.