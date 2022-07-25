Bayraklı'da iki yılda 41 ihale elektronik olarak yapıldı - Son Dakika
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Bayraklı'da iki yılda 41 ihale elektronik olarak yapıldı

25.07.2022 13:22
Bayraklı'da iki yılda 41 ihale elektronik olarak yapıldı

Bayraklı Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Bayraklı Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektronik ortamda gerçekleştirdi. İhaleye giren firmaların birbirini görmediği, tekliflerin internet üzerinden alındığı ihaleler sayesinde, firmalar arasında rekabet ve adalet ortamının da sağlandığı bildirildi.

Bayraklı Belediyesinde, yerel seçimlerin ardından kurulan ihale birimi sayesinde tüm ihaleler tek merkezde toplandı. İhaleler canlı yayınlanırken, 2021 yılı itibarıyla da elektronik ihale sistemine geçildiği ifade edildi. Bayraklı Belediyesi, ihaleye giren firmaların birbirini görmediğini, tekliflerin dijital ortamda toplandığını ve adil rekabetin sağlandığını, son iki yılda 41 e-ihale gerçekleştirildiğini, ihalelerin şeffaf hale getirildiğini bildirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Göreve geldiğimizde her müdürlük kendi ihalesini yaparken, kurduğumuz ihale birimi sayesinde tüm ihaleleri tek merkezde topladık ve tasarruf sağladık. Sonrasında ihaleleri canlı yayınlayarak adil bir düzen oluşturduk. 2021 yılı itibarıyla da e- ihale yöntemine geçtik ve bu şekilde 41 ihale gerçekleştirdik. Firmalar arası rekabeti artırarak kamu kaynaklarını koruduk. Yönetim anlayışımız gereği adil bir düzen sağladık ve bunu sürdüreceğiz. Herkese örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi. - İZMİR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, '41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da iki yılda 41 ihale elektronik olarak yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı'da iki yılda 41 ihale elektronik olarak yapıldı - Son Dakika
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