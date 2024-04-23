23 Nisan'da Bayraklı'da Minik Başkanlar Doğa Dostu Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Yerel

23 Nisan'da Bayraklı'da Minik Başkanlar Doğa Dostu Projelerini Açıkladı

23 Nisan\'da Bayraklı\'da Minik Başkanlar Doğa Dostu Projelerini Açıkladı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın koltuğuna oturan minik başkanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çevreci, doğa dostu ve eğlenceli projelerini açıkladı. Minik başkanlar, doğa dostu yeni sosyal alanlar oluşturacaklarını, eğitimden kültür-sanata kadar her alanda etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise çocuklara güzel bir ülke bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

23.04.2024 13:45  Güncelleme: 13:51
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın koltuğuna oturan minik başkanlar çevreci, doğa dostu ve eğlenceli projelerini açıkladı.

Bayraklı'daki 23 Nisan kutlama etkinlikleri sabahın erken saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başladı. Bayraklı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katılan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulunup, çelenk sunumu yaptı. Ardından Cengizhan Mahallesi'nde İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit Cesur İlkokulu'nda düzenlenen programda çocuklarla buluşan Önal, daha sonra da makam koltuğunu günün sahipleri çocuklara bıraktı. Elif Ela Tanrıkulu, Ege Çağımnı ve Mercan Ulusoy başkanlık koltuğuna oturdu ve icraatlarını açıkladı.

Çocuklardan doğa dostu projeler

Minik başkanlar, "Çocukların özgürce koşarak, doyasıya gülerek, kuş seslerini daha çok duyup daha modern parklarda daha temiz bir çevrede, en güzel oyuncaklarla oynayabileceği doğa dostu yeni sosyal alanları hızla hayata geçireceğiz. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri kursları, kütüphaneleri, araştırma ortamlarını artıracağız. Spor aktivitelerinden, festival ve şenliklere, eğitimden kültür-sanata kadar her alanda etkinlikler yapacağız" dedi.

"Çocuklarımıza güzel bir ülke emanet edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Biz çocuklarımıza aydınlık, güzel, mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir ülke emanet etmeye gayret edeceğiz. Onlardan da sonraki kuşaklara aynı şekilde güzel bir memleket bırakmalarını bekleyeceğiz. Çocukların ve gençlerin hayal ettiği Bayraklı'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 23 Nisan'da Bayraklı'da Minik Başkanlar Doğa Dostu Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan'da Bayraklı'da Minik Başkanlar Doğa Dostu Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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