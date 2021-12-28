Bayraklı'nın tesisleri yılbaşına hazır - Son Dakika

Bayraklı Belediyesinin her gün yüzlerce konuğu ağırlayan sosyal tesisleri, yılbaşı gecesini de keyifli hale getirecek. Hazırlanan özel yemekler ve canlı müzik sunumları, yılın stresini atmak isteyen vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşatacak.

Bayraklı Belediyesinin sosyal tesisleri, yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı. En çok tercih edilen tesisler arasında yer alan; Havuz Kafe Restoran, Teras Kafe Restoran, Körfez Kafe Restoran, Değirmen Kafe ve Çınar Kafe için özel programlar oluşturuldu. Özenle hazırlanmış yemekler ve canlı müzik eşliğinde 2022'yi karşılamaya hazırlanan sosyal tesisler, konuklarına keyifli bir yılbaşı akşamı yaşatacak. Rezervasyon için detaylı bilginin 0552 828 17 14 numaralı telefondan alınabileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Yeni yılı umutla karşılamak için tüm vatandaşlarımızı sosyal tesislerimize bekliyoruz. Tesislerimiz için sabit menüler hazırlamadık. Herkes istediği tesiste, bütçesine göre eğlenebilir. 2022'nin tüm yurttaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." - İZMİR