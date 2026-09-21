Bayraklı Tünelleri'nde TIR yangınını itfaiye 20 dakikada söndürdü, can kaybı yok - Son Dakika
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Bayraklı Tünelleri'nde TIR yangınını itfaiye 20 dakikada söndürdü, can kaybı yok

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Bayraklı Tünelleri\'nde TIR yangınını itfaiye 20 dakikada söndürdü, can kaybı yok
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İzmir'de Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. TIR tamamen yanarken yangının tüneldeki diğer araçlara sıçraması önlendi, can kaybı veya yaralanma olmadı.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde meydana gelen TIR yangınına yaklaşık 20 dakika içinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. TIR'ın tamamen yandığı olayda, yangının diğer araçlara sıçraması önlendi.

İZMİR'de, Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde seyir halindeki bir TIR'da yangın çıktı. Saat 12.33'te gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına; Karşıyaka, Çiğli ve Merkez arazözlerinin yanı sıra temiz hava dolum aracı ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin tünelde bulunan diğer araçlara sıçraması önlendi.

Öte yandan yangın sırasında oluşan yoğun dumanın tünelden güvenli şekilde uzaklaştırılması amacıyla tünelin duman tahliye sistemi devreye alındı. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve trafik yeniden akmaya başladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: ANKA
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