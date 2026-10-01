Bayraktar Isparta'da tarımın güvenlik meselesi olduğunu söyledi, stok istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayraktar Isparta'da tarımın güvenlik meselesi olduğunu söyledi, stok istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayraktar Isparta\'da tarımın güvenlik meselesi olduğunu söyledi, stok istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Isparta'da tarımın ülkenin güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bayraktar, stratejik ürünler için güvenlik stoku bulundurulmasını ve mazot başta olmak üzere artan girdi maliyetleri karşısında çiftçiye ilave destek verilmesini istedi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Belli ürünlerimizi, stratejik ürünlerimizi güvenlik stoku olarak bulundurmak zorundayız" dedi.

Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bayraktar, Isparta Ziraat Odası'nda düzenlediği basın açıklamasında tarımın önemine dikkati çekti.

Tarımın ülkenin güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Tarım her zaman söylüyorum bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Yani bunun üstüne basa basa söylüyorum, tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir. Belli ürünlerimizi, stratejik ürünlerimizi güvenlik stoku olarak bulundurmak zorundayız" dedi.

Dünyada artan petrol fiyatlarının maliyetleri artırdığını ifade eden Bayraktar, savaşların yayılması halinde gıda tedarikinde de ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Bayraktar, "Gıda güvenliğimizin sağlanması açısından güvenlik stokuna da ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Doğal afetlerin son yıllarda tarım sektörünü olumsuz etkilediğini, Isparta'nın da don felaketinden etkilendiğini ifade eden Bayraktar, "Ben bu 65 ilin tümünü gezdim. Yani don felaketinin o tahribatını, üretime verdiği zararı bahçe bahçe gezerek görme imkanım oldu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu yıl doğal afetlerden uzak bir yıl beklentisi olduğunu söyleyen Bayraktar, yağışların bazı bölgelerde üretimi artırdığını ancak bazı bölgelerde ise aşırı yağışların sel felaketlerine neden olduğunu ifade etti. Afetlerin üretimi ve arzı etkilediğini belirten Bayraktar, bu süreçte üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, petrol fiyatlarındaki artışın mazot başta olmak üzere gübre ve diğer girdilerin maliyetlerini de etkilediğini belirterek "Özellikle girdilere, mazot başta olmak üzere gelen zamlardan sonra ilave desteklere çiftçimizin ihtiyacı var. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz. ve bu desteklerin de muhakkak sürekli çiftçimize intikal ettirilmesi lazım" dedi.

"GENÇLERİMİZİ TARIMDA TUTMANIN YOLLARINI BULMALIYIZ"

Bayraktar, gençlerin tarımda kalması için pozitif ayrımcılık talep ettiklerini belirterek, sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından karşılanmasının ve çeşitli teşviklerle çiftçilerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal güvenlik primlerinin yüksek olduğunu da dile getiren Bayraktar, çiftçilerin prim gün sayısının aşağı çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
Şemsi BayraktarIspartaEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Fatih Erbakan’dan fon vurgunu çıkışı “Açık bir dolandırıcılık“ Fatih Erbakan'dan fon vurgunu çıkışı! "Açık bir dolandırıcılık"
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:11:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayraktar Isparta'da tarımın güvenlik meselesi olduğunu söyledi, stok istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei