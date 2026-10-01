Bayraktar Isparta\'da tarımın güvenlik meselesi olduğunu söyledi, stok istedi

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Belli ürünlerimizi, stratejik ürünlerimizi güvenlik stoku olarak bulundurmak zorundayız" dedi.

Bayraktar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Bayraktar, Isparta Ziraat Odası'nda düzenlediği basın açıklamasında tarımın önemine dikkati çekti.

Tarımın ülkenin güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Tarım her zaman söylüyorum bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Yani bunun üstüne basa basa söylüyorum, tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir. Belli ürünlerimizi, stratejik ürünlerimizi güvenlik stoku olarak bulundurmak zorundayız" dedi.

Dünyada artan petrol fiyatlarının maliyetleri artırdığını ifade eden Bayraktar, savaşların yayılması halinde gıda tedarikinde de ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi.

Bayraktar, "Gıda güvenliğimizin sağlanması açısından güvenlik stokuna da ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Doğal afetlerin son yıllarda tarım sektörünü olumsuz etkilediğini, Isparta'nın da don felaketinden etkilendiğini ifade eden Bayraktar, "Ben bu 65 ilin tümünü gezdim. Yani don felaketinin o tahribatını, üretime verdiği zararı bahçe bahçe gezerek görme imkanım oldu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu yıl doğal afetlerden uzak bir yıl beklentisi olduğunu söyleyen Bayraktar, yağışların bazı bölgelerde üretimi artırdığını ancak bazı bölgelerde ise aşırı yağışların sel felaketlerine neden olduğunu ifade etti. Afetlerin üretimi ve arzı etkilediğini belirten Bayraktar, bu süreçte üreticinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, petrol fiyatlarındaki artışın mazot başta olmak üzere gübre ve diğer girdilerin maliyetlerini de etkilediğini belirterek "Özellikle girdilere, mazot başta olmak üzere gelen zamlardan sonra ilave desteklere çiftçimizin ihtiyacı var. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz. ve bu desteklerin de muhakkak sürekli çiftçimize intikal ettirilmesi lazım" dedi.

"GENÇLERİMİZİ TARIMDA TUTMANIN YOLLARINI BULMALIYIZ"

Bayraktar, gençlerin tarımda kalması için pozitif ayrımcılık talep ettiklerini belirterek, sosyal güvenlik primlerinin Hazine tarafından karşılanmasının ve çeşitli teşviklerle çiftçilerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Sosyal güvenlik primlerinin yüksek olduğunu da dile getiren Bayraktar, çiftçilerin prim gün sayısının aşağı çekilmesini talep ettiklerini söyledi.