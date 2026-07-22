Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Bayraktaroğlu ve Waker-Uz-Zaman Görüşmesi - Son Dakika
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