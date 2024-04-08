Bayram için şeker ve çikolataya yoğun ilgi

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Çikolata ve şeker bayramın vazgeçilmezi

Yaklaşan bayram için vatandaşlardan şeker ve çikolataya yoğun ilgi

Recai Polat: "Gelen giden çocuklara dağıtılacağı için genelde şeker alıyorlar"

Hilmi Bayın: "Vatandaşların dededen anneden gördükleri belirli bir gelenekleri var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşan bayram hazırlıkları için sokaklara çıkan vatandaşlar, gelecek olan misafirler için bol bol şeker ve çikolata almayı ihmal etmiyorlar.

Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'na kavuşmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar; bayramlık kıyafet, yiyecek-içecek, temizlik gibi birçok hususu göz önünde bulundururken gelecek olan misafirler için de hazırlıklara başladı. Hem ağızların tatlandırılması hem de gelecek olan misafirlere ikramlarda bulunabilmek adına şeker ve çikolataya olan talep iyice arttı. Vatandaşların, torunlarına veya misafirlerine ikram etmek adına birçok farklı sebepten şeker ve çikolata aldığı gözlemlenirken esnafın satışlardan epeyce memnun olduğu görüldü.

"Gelen giden çocuklara dağıtılacağı için genelde şeker alıyorlar"

Eskişehir'de uzun yıllardır kuruyemişçilik ile uğraşan Recai Polat, bayram telaşının başladığını ve müşterilerin dükkana adeta akın ettiklerini dile getirdi. Şeker ve çikolatanın yanı sıra fıstığın tezgahlarında yer aldığını belirten Polat, "Şu anda mevcut olan canlılık emekli kesimin oluşturduğu canlılık. Şekerleme çeşitlerimiz 110 lira ile 190 lira arasında değişiyor. Çikolata çeşitlerimiz de 145 ile 580 lira arasında değişiyor. Şeker alan daha çok tabii. Şeker, gelen giden çocuklara dağıtılacağı için genelde şeker alıyorlar. Şeker ve fıstık tercih edilir bizim Eskişehir'imizde. Genelde şeker ve fıstık alıyorlar. Çikolata da tabii ki gelen misafirlere olmazsa olmaz, alınıyor" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşların dededen anneden gördükleri belirli bir gelenekleri var"

Ramazan Bayramı'nın Türk milletinin geleneksel bayramı olduğunu ve bu yüzden şeker çikolata ikramının da geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini dile getiren esnaf Hilmi Bayın, "Kimisi çikolatadan devam ediyor, kimisi şekerden, kimisi fıstıktan. Şimdi herkesin bir damak tadı var dededen anneden kalma. Herkes, o şekilde devam ediyor şimdi. Yani evinde annesinden babasından nasıl gördüyse o şekilde devam ediyorlar almaya. Genelde hep sevilen ürünleri, tercih edilen ürünleri getirdik buraya. Yaşlılar mesela çocukluğunda alışmışlar Konya şekerine, hala da gelip soruyorlar. Biz de satıyoruz hala. Belli bir damak tadı olduğu için insanların hep aynı yönde alışverişler devam ediyor, herkesin damak zevkine göre ürünümüz var. Her bütçeye göre ürünümüz de var. Ucuz ürünlerimiz aşağıda bulunuyor. Orta kalite biraz daha yukarıda ve en kaliteli ürünlerimiz ise en üstte bulunuyor. Bu şekilde her türlü kesime hitap etmeye çalışıyoruz" dedi.