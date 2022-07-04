Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner , "Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan ot ve ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı - Son Dakika

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