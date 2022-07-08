Bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk - Son Dakika
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Bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk

08.07.2022 14:36
Bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşları gül suyuyla karşıladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşları gül suyuyla karşıladı. Vatandaşların bayramını kutlayan, Yasin-i Şerif ve çiçek takdim eden ekipler, kabir ziyaretlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram öncesi il genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için seferber oldu. Arife günü olmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, kabir ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu ikram etti. Ayrıca vatandaşlara Yasin-i Şerif ve çiçek de armağan edildi. Oldukça temiz bir ortamda kabir ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden vatandaşlar, hediyeler ve ikramlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

"Sıcak yüzle karşılıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde mezarlıklarda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, "Arife günü ve bayramın 1. gününde hemşehrilerimizin kabir ziyareti dolayısıyla yoğunluk oluşturacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Bayram öncesinde ilimiz genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini yapmıştık. Bugün de ziyaretçi vatandaşlarımızı Belediyemizin sıcak yüzüyle karşılıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, ebediyete göç edenlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluk - Son Dakika

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