Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

05.07.2022 11:43
Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Gebze'de zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Gebze'de zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçedeki denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen sağlıklı gıda ürünleri tüketmeleri amacıyla ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, son olarak tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeleri ziyaret etti. Gıda mühendislerinin de hazır bulunduğu denetimlerde, gıda mevzuatlarına uygun üretim ve satış yapılıp yapılmadığı, çalışan personellerin temizlik ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları hususlarında kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde zabıta ekipleri, mevzuatlara uygun üretim ve satış yapılması konusunda esnafa uyarılarda da bulundu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayram öncesi tatlı üretimi yapan iş yerleri denetlendi - Son Dakika

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