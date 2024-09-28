Bayram Özen, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanlığına Yeniden Seçildi

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Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi 7. Olağan Kongresi'nde Bayram Özen kongreye katılan 109 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Avukat Fermani Kurtel, Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan, Genel Sekreter Ahmet Şahin, Afyon Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan katıldı. Kongrede konuşan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, kongreye katılan tüm üyelere ve destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz yürürken arkasına bakmayanlardanız ama geride de kimseyi bırakmayanlardanız. Selam olsun bizimle birlikte yürüyenlere, selam olsun bu yolculukta bizi yalnız bırakmayanlara, selam olsun bu salona gelip bizleri yalnız bırakmayanlara" dedi.

Özen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da özel olarak teşekkür etti. Çerçioğlu'nun, kongreye katılan üyelerin ilçelerden taşınmasını sağladığını ve kongre sonrası yemek ikramında bulunduğunu belirten Özen, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine, engelli bireylerin sosyal ve toplumsal hayatın içinde aktif bir şekilde yer alabilmesi adına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Özen, Altı Nokta Körler Derneği'nin her zaman olduğu gibi üyelerinin haklarını savunmaya ve toplumda daha güçlü bir şekilde var olmalarını sağlamaya devam edeceğini vurguladı. - AYDIN