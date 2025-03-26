Bayram Şekerleri Tezgahlarda - Son Dakika
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Bayram Şekerleri Tezgahlarda

Bayram Şekerleri Tezgahlarda

Erzincan'da Ramazan Bayramı öncesi şeker ve çikolata satışları başladı, fiyatlar 100-1000 TL arası.

26.03.2025 11:54
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte rengarenk görüntüleriyle şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı.

Erzincan'da, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram şekerleri ve çikolataları tezgahlarda yerini alarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Şekerlerin kilogram fiyatı 100 TL ile 500 TL arasında değişirken çikolata ise kilosu 250 TL ile bin TL arasında satışa sunuldu.

Bayram şekeri satışlarında arife günü yoğunluk beklediğini ifade eden esnaf Mehmet Yılmaz, "Bayram şekeri ve çikolatası yenilenebilir gıda ürünü olduğu için son zamanlara bırakılıyor. Bayram yaklaştıkça vatandaşın tezgahlara ilgisi artıyor. Şimdilik memnunuz daha da artacağını düşünüyoruz. Fiyatlar konusunda vatandaşın alım gücüne riayet etmeye çalışıyoruz. Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayram da kar marjından kısarak vatandaşa hitap etmeyi düşünüyoruz. Bayram şekeri 100 liradan başlayıp kalitesine göre 500 liraya kadar ulaşıyor. Çikolatalar ise 250 liradan başlayıp bin liraya kadar ulaşıyor. Vatandaşın şeker çikolatasında tarihe önem vermesi gerekiyor. Vatandaşlar fiyatların uygun olduğu yerlerde üretim tarihine dikkat etsin. Merdiven altı şeker ve çikolata çok satılıyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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