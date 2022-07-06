Bayram yolculuğu memlekete değil, Akdeniz ve Ege kıyılarına

Bayrama 3 gün kala Bursa Terminali'nde yoğunluk yaşanırken, 9 günlük tatili fırsat bilenler Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil mekanlarına akın ediyor. Firmalar ek seferlerle talebi karşılamaya çalışıyor.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla beraber aile ve akraba ziyaretlerinin yanı sıra tatil planları yapanlar erkenden Bursa Terminali'ne akın etti. Şimdiden tükenen biletler sonrası firma sahipleri talebe ek seferlerle cevap vermeye çalışırken, Bursalılar da en çok Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih edenlerden oldu. Dönüş biletlerinin şimdiden tükendiğine dikkat çeken firma yetkililerinin tek şikayeti ise, bayramın son günü yaşanan yoğunluk. Vatandaşın mağdur olmaması için bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş için son günü beklememesi istendi.

Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak, "Yolcuların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Beklediğimiz yolcu sayısına ulaştık. Şu anda düzenlediğimiz ek seferlere yolcu alıyoruz. Arife günü yoğunluk birazda artar. Ancak terminal artık eskisi gibi kalabalık olmuyor. Herkes uygulama üzerinden biletini alıyor. 15 dakika kala gelip otobüsüne biniyor" diye konuştu.

Okulların kapanması ve yaz sezonunun da başlamasıyla ağırlıklı olarak vatandaşların bayram tatilini Ege ve Akdeniz kıyılarında geçirmeyi planladığını satılan biletlerden anladıklarını belirten Ocak, Biz şu anda bütün seferleri karşılamak için gece gündüz çalışmalarımızı yapıyoruz. Tatil bitene kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Bizim yolcularımızdan talebimiz, tatil dönüşünü son güne bırakmasınlar. Hem özel araçlarıyla, hem otobüsle seyahat edenler dönüşü bir gün önce yaparlarsa kimse zor durumda kalmaz. Dönüş biletlerinde bile bazı bölgelerde tükenmeler oldu. Oralara ek seferler düzenleyeceğiz. Vatandaşlar bilet alımlarını da son güne bırakmazlarsa sıkıntı çekmezler" şeklinde konuştu. - BURSA