Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı - Son Dakika
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Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

05.05.2022 12:41
Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

Düzce Belediyesi şehir içi otobüsler Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verdi.

Düzce Belediyesi şehir içi otobüsler Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verdi. 126 Bin Düzceli Şehir içi otobüslerinden 3 gün boyunca ücretsiz faydalandı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Düzce Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içi hizmet veren toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz ulaşım imkanı sundu. Vatandaşların Ramazan bayramında, mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için hayata geçirilen uygulama ile yaklaşık 126 bin yolcu ücretsiz ulaşımdan faydalandı.

Ramazan Bayramında ulaşım seferlerinin ücretsiz olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren yolcular; "Yapılan uygulama sayesinde ziyaret edeceğimiz yerlere ücretsiz olarak ulaştık. Normal günlerde seferler nasıl işliyorsa bayramda da aynı şekilde devam etti. Bizi mağdur etmeyen ve bu hizmeti ücretsiz sunan Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye ve tüm ulaşım personeline teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE

Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı
Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

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Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı - Son Dakika
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