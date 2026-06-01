Bayramda Afyonkarahisar\'dan 6 Milyon Araç Geçiş Yaptı

9 günlük bayram tatili boyunca Ege bölgesinin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'dan yaklaşık 6 milyon aracın geçiş yaptığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgilerde, Afyonkarahisar'dan geçiş yapan yaklaşık 6 milyon aracın büyük kısmının Antalya, Denizli, İzmir ve Ankara yönlerine geçiş yaptıkları öğrenildi. En fazla araç trafiğinin ise 22 Mayıs Cuma günü ile 31 Mayıs Pazar günleri arasında yaşandığı kaydedildi. Geçiş yapan araçların önemli kısmının ise hususi araçlar olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
