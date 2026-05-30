Okul saldırısında ölen öğrencinin mezarına bayram ziyareti

Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in mezarı, Kurban Bayramı dolayısıyla saldırıda yaşamını yitiren diğer öğrencilerin aileleri tarafından ziyaret edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan 2026 tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil, Kurban Bayramı'nda mezarı başında anıldı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Adnan Göktürk Yeşil'in mezarını, aynı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ziyaret etti. Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette dualar edilirken, duygusal anlar yaşandı. Ziyarete Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da katılarak ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Başkan İba, hayatını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabır temennisinde bulundu. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, aileler evlatlarını özlemle andı. Bayramların kendileri için artık buruk geçtiğini ifade eden aileler, çocuklarının hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bayramlarda elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı biz mezarları başında ziyaret ediyoruz diyen Belinay Nur Poyraz'ın babası Murat Poyraz, "Bugün burada Adnan kardeşimizin ve diğer şehit ailelerimizin bayram ziyaretine geldik. Acımız çok büyük. Bayramlarda elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı biz mezarları başında ziyaret ediyoruz. Adnan kardeşimizi ve evlatlarımızı ziyaret ettik. Acımızın tarifi yok. Yaşadığımız acının büyüklüğünü anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Devlet büyüklerimizin bu acımıza bir nebze olsun su serpmesini istiyoruz. Bu olayı gerçekleştiren şahsın ve varsa sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını devletimizden talep ediyoruz. Halkımızın da her zaman yanımızda olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Biz bu bayramı bayram gibi yaşayamadık ama tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

"Bizim geleceğe dair planlarımız çocuklarımızdı"

Bizim geleceğe dair bütün planlarımız çocuklarımızla birlikteydi, şimdi ise mezarlıklarda diyen Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör, "Bugün Cevdet abimizin evladı, oğlumuzun okul arkadaşı Adnan'ı ziyaret etmek için buraya geldik. Bayram diyorlar ama bizim için bayram değil. Yaşadığımız acı çok büyük. Olayda hayatını kaybeden çocuklarımız oldu, yaralanan çocuklarımız da var. Tedavileri devam eden tüm evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Bizim geleceğe dair bütün planlarımız çocuklarımızla birlikteydi. Şimdi ise mezarlıklarda evlatlarımızın kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bu acının tarifi gerçekten yok. Tek isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Yaşananların sorumlularının hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bize bu bayram gelmedi"

Evlatlarımızı ve öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız diye Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, "Bugün sağ olsun Kahramanmaraş'tan diğer şehit çocuklarımızın anne ve babaları oğlumuzu ziyarete geldiler. Bu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Allah hepsinden razı olsun. Bize bu bayram gelmedi. Bayram yapamadık. Hiçbir ailemiz bayram yapamadı. Ama birlik ve beraberlik içerisinde, ailelerimizle dayanışma içinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Milletimizden de Allah razı olsun. Her zaman yanımızda oldular, olmaya da devam ediyorlar. Evlatlarımızı ve öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Destek veren, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" dedi. - OSMANİYE