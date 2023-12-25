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Bayramiç, Son 20 Yılın En Renkli Deve Güreşi Festivaline Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Bayramiç, Son 20 Yılın En Renkli Deve Güreşi Festivaline Ev Sahipliği Yaptı

Bayramiç Belediyesi, renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Toplam 150 devenin yer aldığı Bayramiç Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne gelen binlerce güreşsever, unutulmaz anlar yaşadı. Son 20 yılın en iyi deve güreşini izlediklerini belirten vatandaşlar, alandan memnun ayrıldı.

Bayramiç, Son 20 Yılın En Renkli Deve Güreşi Festivaline Ev Sahipliği Yaptı
25.12.2023 - 13:24,
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Bayramiç Belediyesi, renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Toplam 150 devenin yer aldığı Bayramiç Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne gelen binlerce güreşsever, unutulmaz anlar yaşadı. Son 20 yılın en iyi deve güreşini izlediklerini belirten vatandaşlar, alandan memnun ayrıldı.

Bayramiç Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel deve güreşi festivali büyük ilgi gördü. İki gün süren festivalin ilk gününde ilçe merkezinde kortej yürüyüşü yapıldı. Ardından develer, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda 'En Güzel Deve Yarışması'nda boy gösterdi. Dereceye giren develer ödüllendirildi.

Ertesi gün Ahmet Somalı Arena'da gerçekleşen, 150 devenin katıldığı deve güreşlerini, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 12 bin güreşsever izledi. Develerin kıyasıya mücadeleleri heyecanlı anlara sahne oldu. İzleyenler 11 çatal, sayısız sökkapaya şahit oldu. Son 20 yılın en iyi güreşi olduğunu vurgulayan katılımcılar, develeri ilgiyle takip etti.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun'un himayesinde düzenlenen güreşlere, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, CHP Bayramiç İlçe Başkanı İbrahim Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları katıldı.

Güreşlerde yarışan develerin sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. Deve güreşleriyle ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Uygun, "Bu yılki deve güreşlerini acı haberlerin gölgesinde gerçekleştirdik. 12 şehit verdik. Milletimize ve şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonumuzun aldığı kararla festivalimizde davul zurna çaldırmadık. Bugün gerçekleştirdiğimiz Deve Güreşi Festivalimizle geleneğimize ve kültürümüze sahip çıktık. Atalarımızdan bize miras kalan ve ırk, din, dil, düşünce gibi hiçbir ayrım gözetmeden bizi birbirimize kenetleyen bu sevdanın yıllar boyunca süreceğini düşünüyorum" dedi.

Gün boyu devam eden güreşler, heyecan yaratan görüntülere sahne oldu.

Kaynak: ANKA
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