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Bayramiç'te Geleneksel Deve Güreşi Festivali

Bayramiç Belediyesi, Ahmet Somalı Arena'da düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne tüm güreşseverleri davet ediyor. İki gün sürecek etkinliklerde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develeri mücadele edecek.

Bayramiç\'te Geleneksel Deve Güreşi Festivali
19.12.2023 - 11:59,
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Bayramiç Belediyesi, 24 Aralık Pazar günü Ahmet Somalı Arena'da, Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, 24 Aralık Pazar günü Ahmet Somalı Arena'da (Çamlık'ta) yapılacak Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne tüm güreşsevereleri davet etti.

Devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak adına, bu etkinliğe büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Uygun, "Deve güreşlerinin Bayramiç halkı için ayrı bir yeri var. Biz de bu etkinlik için gereken özeni gösterdik ve tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin birbirinden ünlü pehlivan develerini arenamızda izleyeceğiz. Tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

İki gün sürecek olan etkinlikler, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te otogar önünde, kortej yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüşün ardından pehlivan develer, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda 'En Güzel Deve Yarışması'nda boy gösterecek. 24 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan deve güreşleri, tüm gün sürecek.

Kaynak: ANKA
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