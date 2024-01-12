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Bayrampaşa Belediyesi, Spor Alanında Büyük Yatırımlar Yaptı - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi, Spor Alanında Büyük Yatırımlar Yaptı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçeye yaptıkları yatırımlarla Bayrampaşa'yı sporun başkenti haline getirdiklerini söyledi. Aydıner, amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımların yanı sıra spor tesislerinin yenilendiğini ve malzeme yardımı sağlandığını belirtti. Bayrampaşa'da toplamda 19 spor kulübü binası yenilenirken, birçok spor tesisi de inşa edildi.

Bayrampaşa Belediyesi, Spor Alanında Büyük Yatırımlar Yaptı
12.01.2024 - 16:42,
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, göreve başladıkları günden bu yana spor alanında da ilçeye büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkan Atila Aydıner, "Çok sayıda spor tesisini ilçe halkının hizmetine sunarak, Bayrampaşa'daki amatör spor kulüplerine de düzenli olarak nakdi yardımda bulunduk. Dev spor tesisleri ve sporculara sağlanan desteklerle bugün Bayrampaşa sporun başkenti olarak anılır oldu" dedi.

Bayrampaşa'daki amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardımlara değinen Aydıner, "2016 yılında 180 bin lira, 2017 yılında 220 bin lira, 2018 yılında 225 bin lira, 2019 yılında 225 bin lira, 2020 yılında 230 bin lira, 2021 yılında 280 bin lira, 2022 yılında 282 bin lira, 2023 yılında 500 bin lira" şeklinde olduğunu açıkladı.

8 yılda toplam 2 milyon 142 bin TL

Nakdi yardımların yanı sıra Bayrampaşa'daki 19 amatör spor kulübüne tonlarca malzeme yardımı ve lojistik destek sağlandığını kaydeden Aydıner, aynı zamanda spor kulüplerinin binaları bir bir yenilendiğini ifade etti.

Başkan Atila Aydıner yenilenen binaları şu şekilde paylaştı:

Yenilenen spor kulübü binaları

"Bayrampaşa Spor Kulübü Binası, Gürzafer Spor Kulübü Binası, Teknik Spor Kulübü Binası, Altıntepsi Spor Kulübü Binası, Sağmalcılar Spor Kulübü Binası, Demirspor Kulübü Binası, Muratpaşa Spor Kulübü Binası, Çankırı Maruf Spor Kulübü Binası, Çetin Emeç Stadı'nın Tribünlerinin Yenilenmesi"

Yenilenen spor tesisleri

"Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, Semih Erden Spor Kompleksi, Arda Turan Spor Tesisi, Necip Uysal Spor Tesisi, Bayrampaşa Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bayrampaşa Belediyesi Semt Stadı (Yıldırım Mahallesi), Bayrampaşa (Tuna) Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu, Terazidere Kadın Yaşam ve Gençlik Spor Merkezi, Cevatpaşa Spor Tesisi, Kocatepe Belediye Stadı, 7'den 70'e Her Yaş Grubuna 9 Farklı Branşta Yaz-Kış Hizmet Veren Bayrampaşa Belediyesi Spor Okulu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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