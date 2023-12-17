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Bayrampaşa Belediyesi, yeni bir Hayvan Barınağı inşa ediyor - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi, yeni bir Hayvan Barınağı inşa ediyor

Bayrampaşa Belediyesi, sokak hayvanları için Cevatpaşa Mahallesi'nde yeni bir Hayvan Barınağı inşa ediyor. Klinik ve barınak olmak üzere iki alandan oluşacak bakımevi, muayene, röntgen, laboratuar ve ameliyat hizmeti verecek. Ayrıca köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için özel bölümler yer alacak.

Bayrampaşa Belediyesi, yeni bir Hayvan Barınağı inşa ediyor
17.12.2023 - 17:53,
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'Sokak hayvanlarımızı seviyoruz!' sloganıyla yola çıkan Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir tesis yapımına daha başladı.

Kediler için köşkler, kuşlar için yuvalar yapan, sokak hayvanları için parklara yemlikler ve suluklar yerleştiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şimdi de can dostları için Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak'ta yepyeni bir Hayvan Barınağı inşa ediyor. Klinik ve barınak olmak üzere iki alandan oluşacak toplam bin metrekarelik bakımevinin inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Her detayın düşünüldüğü tesiste muayene, röntgen, laboratuar ve ameliyat hizmeti verilecek. Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak.

Aç ve evsiz olmanın her canlı için çok zor olduğuna vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner; "Yaşamak güzeldir ama can dostlarımızı yaşatmak daha güzeldir. Sokak hayvanlarımızı seviyoruz onlar için yepyeni bir yuva inşa ediyoruz. Tüm mücadelemiz onlara yeni bir hayat, sıcacık bir yuva için" diye konuştu.

Koruyucu aile programının önemine dikkat çeken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Can dostlarımız için en iyi koruyucu aile biz olacağız. Çünkü sevgiyi en çok onlar hak ediyor. Bazen küçük şeyler kalbinizde daha fazla yer kaplar." şeklinde çalışmalarının amacını özetledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Atila Aydıner, Bayrampaşa, Türkiye, Son Dakika

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