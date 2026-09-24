Bayrampaşa\'da 1 milyar 150 milyon TL\'lik spor kompleksinin temeli atıldı

Bayrampaşa'da ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla tüm spor tesislerini kapsayan 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırım programı açıklandı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "1 milyar 150 milyon TL'lik yatırımı Bayrampaşa için Bayrampaşa'nın gençleri için hizmete sunduk" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan başvurular sonrasında ilçede 1 milyar 150 milyon TL'lik spor merkezlerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Milli Basketbolcu Semih Erden ve diğer davetliler katıldı.

"1 milyar 150 milyon TL'lik yatırımı Bayrampaşa için Bayrampaşa'nın gençleri için hizmete sunduk"

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilçede modern bir tesis yapılacağını söyledi. Bakan Bak, "Türk sporlarına büyük hizmetler yapıldı. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, yatkın olması, spor yöneticiliğinde büyük tecrübesinin olması ve gençler, spor için ülkemize çizdiği vizyon çok kıymetlidir. Başkan bize geldi, spor tesislerinin yenilenmesi gerektiğini, yatırımların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Bizde tamam dedik. 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırımı Bayrampaşa için Bayrampaşa'nın gençleri için hizmete sunduk. Bu iş başlıyor, Bayrampaşa'daki mevcut salonu yıktık. Onun yerine çok modern bir spor tesisini, spor kompleksini Bayrampaşa'ya kazandırıyoruz. Bayrampaşa çok modern bir kompleksine içinde spor salonu, yüzme havuzu ve alt salonlarıyla beraber güzel bir tesis yapıyoruz. Bayrampaşa stadının da tribününü yeniliyoruz" şeklinde konuştu.

"Spor gençlere özgüven kazandırıyor, gençlerin paylaşmasını sağlıyor ve toplumsal yeterliliğini arttırıyor"

Sporun gençlere özgüven kazandırdığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "En büyük sorunlarımızdan bir tanesi dijital bağımlılık, uyuşturucuyla mücadele, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak. Bu noktada yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü bizim için her bir gencimiz kıymetli. Spor gençlere özgüven kazandırıyor, gençlerin paylaşmasını sağlıyor ve toplumsal yeterliliğini arttırıyor. Onlar için bu yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Yine Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde Türkiye'de yaklaşık 12 milyon gencimize insanımıza yüzme öğrettik. 12 adamın kaynaklarından bir tanesi de Bayrampaşa'nın basketbola olan ilgisini biliyoruz. Yıllarca Milli formayı temsil eden ona da teşekkür ediyoruz. Türk sporuna verdiği hizmetlerden dolayı yine Necip Uysal, Arda Turan ve diğer sporcuları burada yenilerini, yeni şampiyonları hep birlikte yaşayacağız ve buradan yeni Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak ve ülkemize hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencimize burs ve kredi desteği sağlıyoruz"

1 milyon 600 bin öğrenciye burs ve kredi desteği sağlandığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Yine yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık ve şu anda bize başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sını yurtlara yerleştirdik ve yine yerleştirmeler devam ediyor. Dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz ve onlara sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve pek çok sosyal aktivitenin sağlandığı modern yurt sistemiyle hizmet etmeye, barınma imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencimize burs ve kredi desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çağımızın sorunu olan obeziteyle mücadelede hepimizin spor salonlarına, spor tesislerine gelmesi önemli"

Obeziteyle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı her yerde gençlerin, sporcularımızın, halkımızın hizmetinde. Diğer bir husus da biliyorsunuz obezite. Hepimizi, herkesi biz spor yapmaya, spor tesislerine gelmeye davet ediyoruz. Pilatesiyle, yürüyüşüyle diğer fonksiyonlarıyla beraber herkes hareket etmeli ve bu çağımızın sorunu olan obeziteyle mücadelede hepimizin spor salonlarına, spor tesislerine gelmesi önemli. Belediye başkanım, vekilimiz gerçekten heyecanla bu işlerin içerisinde. İşte Cevatpaşa spor tesislerini yeniliyoruz, Semih Erden tesislerini yeniliyoruz, Necip Uysal'ı yeniliyoruz ve diğer Mega Center civarındaki tesisleri yeniliyoruz. Başkan yer bulursa yeni tesisler de yaparız. İfade ettiğim gibi biz spora yatırımı çok önemli görüyoruz. Malumunuz 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz" dedi.

Kürsüye çıkan Vali Gül ise, "İstanbul'umuzda okul spor kulübü sayımız 32'den 2 bin 700'e, lisanslı sporcu sayımız 13 binden 820 bine çıktı. Çocuğun, gencin, annenin, babanın hepimizin spor yapması lazım. Bu seneki hedefimiz 1 milyon 500 bin" dedi.