Bayrampaşa'da Öğrencilere Ücretsiz Doğal Su Sebili Projesi - Son Dakika
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Yerel

Bayrampaşa'da Öğrencilere Ücretsiz Doğal Su Sebili Projesi

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki devlet okullarına ücretsiz doğal kaynak suyu sağlayacak su sebili projesini hayata geçirdi. İlk etapta beş okulda uygulanan projeyle, her okulda ikişer adet su sebili yerleştirildi.

19.02.2025 17:55  Güncelleme: 20:36
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, su sebili projesini ilçedeki devlet okullarında hayata geçirdi. Proje kapsamında Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Tuna Anaokulu, Bayrampaşa ve Tuna ilkokulları ile Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ikişer adet su sebili ve doğal kaynak suyu dağıtıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, öğrencilerin ücretsiz doğal kaynak suyu içebilmeleri için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Tuna Anaokulu, Bayrampaşa ve Tuna ilkokulları ile Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ikişer adet su sebili ve doğal kaynak suyu dağıtıldı. Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki diğer devlet okullarına da ikişer adet su sebili yerleştirilerek ilçedeki tüm öğrencilerin temiz ve sağlıklı su içmelerini sağlayacak.

"Projemizi ilçemizdeki tüm devlet okullarında uygulayacağız"

Su sebili dağıtım programına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Mutlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklarımızın sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak amacıyla ilçemizdeki okullara su sebilleri yerleştiriyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz gün boyu doğal kaynak suyu içebilecekler. İlk etapta 5 okulda başlattığımız projemizi ilçemizdeki tüm devlet okullarında uygulayacağız. Her şey sağlık için, her şey çocuklarımız için" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bayrampaşa'da Öğrencilere Ücretsiz Doğal Su Sebili Projesi - Son Dakika

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