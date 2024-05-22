Bayrampaşa-Maltepe yaya üst geçidindeki korozyon vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika
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Bayrampaşa-Maltepe yaya üst geçidindeki korozyon vatandaşları tedirgin ediyor

Bayrampaşa-Maltepe yaya üst geçidindeki korozyon vatandaşları tedirgin ediyor

Bayrampaşa O-3 Avrupa Otoyolu üzerinde bulunan ve M1 metro hattına ait Bayrampaşa-Maltepe durağına ulaşımı sağlayan yaya üst geçidindeki korozyon (metal aşınması) vatandaşları tedirgin ediyor. Üst geçidin çelik bölümlerinde oluşan korozyon ve beton bölümlerinin dökülmesi, ortaya çıkan paslı inşaat demirleri vatandaşları tedirgin ediyor.

22.05.2024 15:18  Güncelleme: 15:22
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Bayrampaşa O-3 Avrupa Otoyolu üzerinde bulunan ve M1 metro hattına ait Bayrampaşa- Maltepe durağına ulaşımı sağlayan yaya üst geçidindeki korozyon (metal aşınması) vatandaşları tedirgin ediyor. Köprüden geçerken korktuklarını söyleyen vatandaşlar, "Köprüden geçerken bir titreme hissediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresindeki O-3 Avrupa Otoyolu üzerinde bulunan aynı zamanda M1 metro hattı Bayrampaşa metro durağındaki yaya üst geçidindeki korozyon (metal aşınması) üst geçidi kullanan vatandaşları korkutuyor. Üst geçidin çelik bölümlerinde oluşan korozyon ve beton bölümlerinin dökülmesi, ortaya çıkan paslı inşaat demirleri vatandaşları tedirgin ediyor. Yakın zamanda bakımdan geçtiği öne sürülen üst geçidin paslandığı görülüyor.

"Köprüden geçerken bir titreme hissediyoruz"

Köprüyü kullandığını söyleyen Hadise Taş, "Köprüden geçerken bir titreme hissediyoruz. İnsanlar köprünün üstünden gelip geçerken korkuyor" dedi.

"Yetkililer beni duyacaksa buranın düzeltilmesini istiyorum""

Yetkililere çağrıda bulunan Emir Şenol ise, "Bu köprüde çalışma olarak sadece üst tarafta bir duvar yapıldı, kimse düşmesin diye. Diğer tarafa yapılmadı. Burası bakımsız olduğu içinde birçok evsiz burada kalmakta. Yetkililer beni duyacaksa buranın düzeltilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Köprü çok kalabalık olduğunda biz geçmeye korkuyoruz""

Köprüden geçerken korktuğunu söyleyen Yasin Koca ise, "Buradan geçerken asansör bozuluyor, merdiven tadilatta oluyor. Asansörü zorunlu tutuyorlar, çok kalabalık oluyor. Okuldan gelirken tek kullanacağımız yol burası olduğu için asansör sırası beklemek zorunda oluyoruz. Bazen köprünün yarısına kadar asansör sırası oluyor. İnerken korkuyoruz arabaların seslerinden titremesinden. Köprü çok kalabalık olduğunda biz geçmeye korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki üst geçit hakkında İBB yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada ise yaya üst geçidinin yenisinin yapılacağı ve eski üst geçidin kaldırılacağı ifade edildi. Çalışmaların hem karayolu trafiği hem de metro hattı etkileneceğinden okullar kapandıktan sonra yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayrampaşa-Maltepe yaya üst geçidindeki korozyon vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika

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