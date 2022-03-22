BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

22.03.2022 13:08
BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, BEBKA Genel Sekreteri Durak'a belediye olarak ilçede yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken Durak'ta BEBKA'nın projeleri hakkında Başkan Bozkurt'a bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

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Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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