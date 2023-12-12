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Bekilli'de ömrünü dolduran içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika
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Bekilli'de ömrünü dolduran içme suyu hatları yenileniyor

Denizli'nin Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde altyapı atağı başlatan DESKİ, bölgeye 23 bin 500 metre içme suyu hattı döşeyecek. Yenilenen altyapının uzun yıllar hizmet edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, 'Denizli'mize güzellikler katmaya devam edeceğiz' dedi.

12.12.2023 - 13:29,
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Bekilli'de ömrünü dolduran içme suyu hatları yenileniyor

DENİZLİ - Denizli'nin Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi'nde altyapı atağı başlatan DESKİ, bölgeye 23 bin 500 metre içme suyu hattı döşeyecek. Yenilenen altyapının uzun yıllar hizmet edeceğini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli'mize güzellikler katmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli'de hayata geçirdiği altyapı çalışmalarıyla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bekilli ilçesinin Kutlubey Mahallesi'nde altyapı atağı başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, sık sık içme suyu hatlarında arıza ve patlak yaşanan Bekilli ilçesinin Kutlubey Mahallesi'nde yaptığı incelemede, bölgedeki içme suyu borularının ömrünü tamamladığını ve bu nedenle sürekli arızaların yaşandığını belirledi. Bu çerçevede vatandaşların modern bir altyapıya kavuşması için çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştirmeye başladı. Proje bünyesinde bölgeye 23 bin 500 metre içme suyu hattı döşeneceği ifade edildi.

"Denizli'mizde ne varsa köylerimizde de ilçelerimizde de o olacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir ile birlikte kentin tamamında vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gayret ettiklerini söyledi. Bugüne kadar 19 ilçe 616 mahallede binlerce km altyapı hattı döşediklerini işaret eden Başkan Zolan, "Denizli'mizde ne varsa köylerimizde de ilçelerimizde de o olacak, demiştik. Vatandaşlarımızı modern bir altyapıya kavuşturmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah projemizle Kutlubey mahallemizdeki içme suyu hatlarında yaşanan su arızaları sona erecek, yenilenen altyapımız uzun yıllar insanlarımıza hizmet edecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte, Denizli'mize güzellikler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bekilli\'de ömrünü dolduran içme suyu hatları yenileniyor
Kaynak: İHA
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Denizli, Bekilli, DESKİ, Çevre, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekilli'de ömrünü dolduran içme suyu hatları yenileniyor - Son Dakika
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