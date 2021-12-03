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Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu - Son Dakika

Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu

03.12.2021 10:58
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu

Adana'da Osman Avcı adlı kişi, Belarus uyruklu eşinin kızını ülkesine kaçırdığını öne sürdü.

Adana'da Osman Avcı adlı kişi, Belarus uyruklu eşinin kızını ülkesine kaçırdığını öne sürdü. Günlerdir kızının sesini duyamayan baba, yetkililerden yardım isterken, eşinin de kendisine ulaşıp para talep ettiğini söyledi.

Osman Avcı (36), 2019 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Belaruslu Anastasia Bukh (24) ile 19 Temmuz 2019'da evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (1,5) isimli 1 kızları dünyaya geldi. Çift, Osman Avcı'nın işi gereği geçen sene Adana'ya yerleşti. Avcı çifti, mutlu bir evlilik sürerken anne Anastasia geçen 6 Ekim tarihinde eşi işteyken kızını yanına alıp Belarus'a gitti.

Osman Avcı ise bunun üzerine polise gidip şikayetçi oldu ve eşini araştırmaya başladı. İlk olarak eşinin Facebook üzerinden 'Türkiye'deki Belaruslular' grubuna katıldığını, ardından da oradan kendisinin şiddet gördüğünü yazıp yardım talep ettiğini fark etti. Talep üzerineyse Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Anastasia Bukh'a yardım ederek kızını alıp Belarus'a gitmesini sağladı.

Belarus'a ulaştığında ise Anastasia Bukh, kızı Alya adına hesap açıp Türkiye'den ayrılmasını sağlayanlara teşekkür etti.

"Çocuğun iadesinde bulundum"

Eşinin bütün kaçış planını gizli yaptığını, şuanda kendisini her yerden engellediğini iddia eden Osman Avcı, "Eşim, benim iznim ve bilgim olmadan yurt dışına gitti. Benim işte olduğum zamanlarda Facebook üzerinden 'Türkiye'deki Belaruslular' grubundan yardım çağrısında bulunmuş. Orada da konsolos nasıl bir yol izleyeceğini anlatmış ve yardım etmiş. Seyahat belgesi düzenleniyor ve benim iznim yok. Bu şekilde kızımı kaçırmışlar. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık ve sonuçları bekliyoruz. Çocuğun iadesinde bulundum" diye konuştu.

"Mutlu bir evliliğimiz varken kızımı kaçırdı"

Eşinin gittiği gün hiçbir değişiklik fark etmediğini aktaran Avcı, daha sonra şunları söyledi:

"Ben işe geldim ve saat 09.30 gibi eşim uyandıklarını, kahvaltı yapacaklarını söyledi. Saat 11.00 gibi de tekrar aradı ve kızımızın uyuyacağını söyledi. Normalde kızım 12.30 gibi uyurdu biraz şüphelendim. Aradan 3 saat geçince eşimi aradım ama cevap vermedi. Daha sonra komşudayız mesajını attı. Kızımı görmek istiyorum deyince bana oyun parkından fotoğraf attı ve ses kaydı gönderdi. Ses kaydında arkadan uçak motoru sesi geliyordu, oyun parkındaki fotoğrafa da bakınca parkın İstanbul Havalimanı olduğunu anladım. O an eyvah, kızım gitti dedim. Mutlu bir evliliğimiz varken kızımı kaçırdı. Sosyal medya grubuna yazdıkları hiç doğru değil. Yalnızlık çekmesin diye her şeyi yapıyordum."

"Hiçbir yerden ulaşamıyorum, haber alamıyorum"

Günlerdir kızının sesini duymadığını belirten Osman Avcı, "Dün sağlık ocağından aradılar ve kızımın 1,5 yaş aşısının geldiğini söylediler. Çok duygulandım. Eve gitmek istemiyorum. Yeni yeni yürüyordu. Ben eve gidip kapıdan girince kızım düşe kalka yanıma geliyordu. Şu anda bunlar yok. Eve gidesim gelmiyor. Evi değiştirmek istiyorum ama iade süreci için onu da yapamıyorum. Ben bir an önce kızımı istiyorum. Benim kızımın orada Türklüğü unutturulmaya çalışılıyor" dedi.

Eşinin kendisini her yerden engellediğini iddia eden Avcı, "Geçen gün engeli kaldırıp beni aradı ve para gönder dedi. Ben de göndermeyeceğimi, buraya gelmelerini söyledim. Sonrasında tekrar engelledi. Hiçbir yerden ulaşamıyorum, haber alamıyorum. Türkiye'den giderken evlilik cüzdanımızı ve benim pasaportumu da yanına almış" ifadelerini kullandı. - ADANA

Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu
Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu

Osman Avcı, Türkiye, Belarus, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belaruslu gelin ülkesine döndü, kocası perişan oldu - Son Dakika


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