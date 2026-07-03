Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde: "Balık ve fındık bizim için de önemli" - Son Dakika
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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde: "Balık ve fındık bizim için de önemli"

Belçika\'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde: "Balık ve fındık bizim için de önemli"
03.07.2026 14:59  Güncelleme: 15:01
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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon'da fındık üretimi ve balıkçılığın kendileri için de önemli olduğunu belirterek, turizm ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, fındık üretimi ve balıkçılığın Karadeniz insanı gibi kendileri için de önemli olduğunu belirterek "Fındık üretimi bizim için çok önemli bir konu. Balıkçılık da önemli. Bu konularda ilgililerle çeşitli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti. Görüşmede Belçika ve Trabzon arasındaki turizm, ticaret ve ekonomi gibi ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başkan Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Van de Velde'ye Trabzon ile ilgili bilgi verdi. Başkan Genç, ikili ilişkileri çok önemsediklerini ifade ederek "Trabzon'da fındık ve çay yetiştiriliyor. Bizim gelirimiz çay ve fındıktan oluşuyor. Trabzon aynı zamanda tarih, kültür ve sanat şehri. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Şu anda Karadeniz'e özgü balık çeşitlerimiz var ama daha ziyade Avrupa'da İskandinav bölgesinde olan Norveç somonu Trabzon'da yetiştiriliyor, ihraç ediyoruz. Ciddi bir getirisi var. Sadece Avrupa'ya değil Japonya ve Rusya'ya da ihraç ediyoruz, ivme yukarıya doğru gidiyor. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bizim Belçika ile diplomatik ilişkilerimiz 200 yıla yakın zamandır var" diye konuştu.

Büyükelçi Hendrik Van de Velde ise "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Belçika'nın Türkiye'ye olan ekonomik güvenini yansıtmış olduk bu vesileyle. Eskiden olduğu gibi Osmanlı Dönemi'ndeki ilişkilerimizin sağlamlığına dayanarak bu ilişkilerin devamı için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Fındık üretimi bizim için çok önemli bir konu. Balıkçılık da önemli. Bu konularda ilgililerle çeşitli görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayak tutkunu olduğu için Çakırgöl Kayak ve Turizm Merkezi projesini önemsediğini belirten konuk büyükelçi, hem buradaki çalışmalar hem de yatırım adasına ilişkin sürece dair Başkan Genç'ten bilgi aldı. Ziyaret, hediye takdiminin ardından sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde: 'Balık ve fındık bizim için de önemli' - Son Dakika

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