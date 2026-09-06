Belçika'da pazarcılar Türk müşterilere Türkçe hitap ediyor - Son Dakika
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Belçika'da pazarcılar Türk müşterilere Türkçe hitap ediyor

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Belçika'nın Brüksel, Anvers, Gent ve Liege gibi kentlerindeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk müşterileri çekmek için Türkçe ifadeler kullanıyor. Liege'deki La Batte Pazarı'nda esnaf, 'Merhaba, hoş geldiniz' diyerek ürünlerin fiyatlarını Türkçe söylüyor ve bu durum Türk müşterilerin memnuniyetini artırıyor.

Belçika'da özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerdeki semt pazarlarında bazı pazarcılar, Türk müşterileri tezgahlarına davet etmek ve ürünlerini tanıtmak için Türkçe ifadeler kullanıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden insanların bir arada yaşadığı Belçika'da semt pazarları, ülkedeki kültürel çeşitliliğin günlük hayata yansıdığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Pazarlarda farklı etnik kökenlerden esnafın yanı sıra bazı Belçikalı tezgah çalışanlarının da Türk müşterilere hitap ederken Türkçe kelimeler kullanması dikkat çekiyor. Özellikle müşterilerini tezgahlarına davet ederken veya ürünlerin fiyatlarını söylerken Türkçe ifadeler kullanan pazarcılar, Türk müşterilerin ilgisini çekiyor. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Brüksel, Anvers, Gent ve Liege gibi kentlerde bu durum daha sık görülüyor.

"Belçikalılar az, Türkler çok alıyor"

Tezgahlarında sebze ve meyveleri satışa sunan esnaf, Türkçe konuşmanın kendileri açısından keyifli olduğunu ifade ediyor. Türk müşterilerin Türkçe hitap edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten pazarcılar, müşterilerini tezgahlarına davet etmek ve ürünlerin fiyatlarını belirtmek için bazı Türkçe ifadeler kullanıyor.

Liege kentinde kurulan tarihi La Batte Pazarı'nda çalışan esnaf, Türk müşterilere "Merhaba, hoş geldiniz" gibi ifadelerle hitap ederken, elma ve incir gibi ürünlerin isimlerini ve kilo fiyatlarını da Türkçe söyleyebiliyor. Pazarda Türkiye'den getirilen ürünler de Türkçe ifadelerle tanıtılıyor. Flaman kökenli Belçikalı bir pazarcı, satışa sunduğu incirlerin Türkiye'nin Antalya kentinden geldiğini Türkçe olarak duyurarak müşterilerini tezgahına davet ediyor.

Kaynak: İHA

Brüksel, Belçika, Anvers, Kültür, Yaşam, Yerel, Gent, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belçika'da pazarcılar Türk müşterilere Türkçe hitap ediyor - Son Dakika

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