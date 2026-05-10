Belçika Kraliçesi Türkiye'de

10.05.2026 12:42
Kraliçe Mathilde, Belçika Ekonomi Misyonu ile Türkiye'ye geldi, ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomi Misyonu, Türkiye'ye geldi. Kraliçe Mathilde'yi İstanbul Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki Belçika Ekonomi Misyonu, Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın TK1942 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Kraliçesi Mathilde, Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. 14 yıl sonra Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde, bakan Göktaş ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Belçika'dan gelen üst düzey heyette üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet de yer alıyor. Heyete 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor.

İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretler kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması, yatırım ve iş fırsatlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu düzenlenecek ve çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

