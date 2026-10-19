Belçika Savunma Bakanı Francken, İçişleri Bakanlığına bağlı yeni jandarma birimi önerdi - Son Dakika
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Belçika Savunma Bakanı Francken, İçişleri Bakanlığına bağlı yeni jandarma birimi önerdi

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, polisin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek, İçişleri Bakanlığına bağlı yeni jandarma teşkilatı kurulmasını önerdi. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ise mevcut polisin doğru finanse edilmesini istedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, protestolarda şiddetin artması ve polisin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girmek üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı yeni bir jandarma teşkilatı kurulmasını önerdi.

Belçika'da son haftalarda yaşanan ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşen protestolar, ülkedeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, polisin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girecek ve İçişleri Bakanlığına bağlı olacak yeni bir güvenlik teşkilatı kurulmasını önerdi. Francken, dün akşam Belçika'da yayın yapan özel bir televizyon kanalında katıldığı programda, "Eylemler sırasında şiddet aşırı seviyeye ulaştığında güvenlik kapasitesini artırmak zorundayız" dedi. Ülkede Jandarma teşkilatının yeniden kurulmasını öneren Francken, polislerden oluşacak teşkilatın, Savunma birimleri tarafından askeri tarzda eğitilerek İçişleri Bakanlığı'na bağlı operasyonel bir yedek güç olarak görev yapabileceğini belirtti. Francken ayrıca, Başbakan Bart de Wever'in plan hakkında bilgilendirildiğini ve bu hafta bakanlıklar arasında konuyla ilgili toplantılar yapıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı görüşmeleri doğruladı

Belçika basınında yer alan haberlerde, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin öneriye ilişkin görüşmeler yapıldığını doğruladığı belirtildi. Bakanlığın, polis ile savunma birimleri arasındaki mevcut iş birliğinin kritik alanların korunması ve demiryolu polisiyle ortak devriyeler gibi uygulamalarda olumlu sonuçlar verdiğini ifade ettiği aktarıldı. Söz konusu iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin değerlendirildiği belirtilirken, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hedefimiz, tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak için kurumlarımızın kapasitesini artırmak" ifadelerine yer verildi.

Brüksel Belediye Başkanı tepki gösterdi

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Belçika'da polis kuvvetlerine ek olarak jandarma teşkilatı kurulması önerisine itiraz etti. Close yaptığı açıklamada, "Önemli olan yeni bir birim icat etmek değil, mevcut polis teşkilatını doğru şekilde finanse etmek" dedi.

Close, "20. yeni yapıyı kurup parlamentoda 20 bin tartışma yapmanın anlamı yok. Ben polis istiyorum" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı ayrıca, genç suçlular için kamu gençlik koruma kurumlarında yer eksikliği sorununa acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz

Belçika'da jandarma teşkilatı, 1998 yılında alınan reform kararı kapsamında 2001'de resmen kaldırılmıştı. Teşkilatın yeniden kurulmasına yönelik öneri nedeniyle yeni yapılanma için "Jandarma 2.0" ifadesi kullanılıyor.

Kaynak: İHA
GüvenlikPolitikaJandarmaBelçikaBrükselDünyaYerelSon Dakika

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