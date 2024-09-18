Belçikalı Henk, Düzce'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Belçikalı Henk, Düzce'ye ulaştı

Belçikalı Henk, Düzce\'ye ulaştı

Henk Malyster, Belçika'dan bisikletle Gürcistan'a yolculuğuna Düzce ile devam ediyor.

18.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçikalı Henk Malyster, mayıs ayında bisiklet ile yola çıktığı Belçika'dan Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor. Henk Malyster, Düzce'ye yolculuğunun 4. ayında ulaşarak günde 80 kilometre yaparak Kasım ayında Gürcistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Belçika'dan Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için bisikleti ile yola çıkan Henk Malyster (53), Düzce'ye ulaştı. Malyters, Mayıs ayının 2. haftasında yola çıkan ve gitarı ile gittiği şehirlerde sokak şarkıcılığı yaparak güzergah üzerinde para kazanarak yolculuğuna devam ediyor.

Gürcistan'da ki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktığını ifade eden Malyster, günde 80 kilometre yol kat ediyor. Konaklamasını çadırda veya tesislerde yapan Malyster, Düzce'de Murat Seyok'un sahibi olduğu işletmede çadır kampı kurdu. Emekli olduktan sonra Belçika'dan yola çıktığını dile getiren Malyster, "Belçika'dan mayıs ayının ortasında yola çıktım. İstanbul'a gelmek istiyordum. Fransa, Almanya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve İstanbul'a ulaştım. 1 Hafta İstanbul'da kaldım. İstanbul'u çok sevdim. İstanbul'da çadırda kalamadım. Ama otellerde kaldım. İstanbul'dan buraya geldim. Buranda da Bolu üzerinden Samsun ve Gürcistan'a gitmeyi düşünüyorum. Kasımın ortasında Gürcistan'da olmayı planlıyorum. Gürcistan'a ulaştıktan sonra uçak ile Tayland ve Vietnam'a gitmeyi düşünüyorum. Bu yolculuğa neden çıktığımı bilmiyorum. Ama ben gezmeyi seviyorum. Bu benim hayatım oldu. Belçika'dan çıkarken bir param vardı. O bütçe bittiği zaman dönerim diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gürcistan, Belçika, Kültür, Turizm, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belçikalı Henk, Düzce'ye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Belçikalı Henk, Düzce'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement