Belediye başkanı kaybolan emanetin parasını cebinden ödedi

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Belediye Başkanı Serkan Cıva, Almanya'da katıldığı program sırasında Eskipazarlı bir gurbetçinin annesine gönderdiği, içerisinde 100 euro bulunan zarfı kaybetti. Başkan Cıva, kaybolan paranın karşılığı olan 5 bin 55 TL'yi kendi cebinden karşılayarak gurbetçinin annesine teslim etti.

Almanya'da düzenlenen Karabüklüler Gecesi'ne katılmak üzere yurt dışına giden Belediye Başkanı Serkan Cıva, program sırasında Eskipazarlı bir gurbetçiyle görüştü. Gurbetçi, ilçede yaşayan annesine ulaştırılması için Başkan Cıva'ya içerisinde çikolata ve bir zarf bulunan poşet verdi. Zarfın içerisinde para bulunduğundan haberi olmayan Başkan Cıva, yolculuk sırasında zarfı kaybetti.

Zarfın kaybolduğunu fark etmesinin ardından gurbetçiyle iletişime geçen Cıva, zarfın içerisinde 100 euro olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Başkan Cıva, kaybolan paranın karşılığı olan 5 bin 55 TL'yi kendi cebinden karşılayarak gurbetçinin annesine teslim etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Cıva, emanetin sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, "Zarfın içerisinde para olduğu aklımıza gelmedi. Emanet olduğu için kaybolan parayı cebimizden koyduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Cıva, daha sonra gurbetçinin annesine gönderilen poşeti teslim etti. - KARABÜK