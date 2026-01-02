Belediye başkanı kaybolan emanetin parasını cebinden ödedi - Son Dakika
Belediye başkanı kaybolan emanetin parasını cebinden ödedi

Belediye başkanı kaybolan emanetin parasını cebinden ödedi
02.01.2026 14:42  Güncelleme: 14:56
Karabük'ün Eskipazar ilçesi Belediye Başkanı Serkan Cıva, Almanya'da kaybettiği bir zarfın içerisindeki 100 euroyu kendi cebinden karşılayarak gurbetçinin annesine ulaştırdı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Belediye Başkanı Serkan Cıva, Almanya'da katıldığı program sırasında Eskipazarlı bir gurbetçinin annesine gönderdiği, içerisinde 100 euro bulunan zarfı kaybetti. Başkan Cıva, kaybolan paranın karşılığı olan 5 bin 55 TL'yi kendi cebinden karşılayarak gurbetçinin annesine teslim etti.

Almanya'da düzenlenen Karabüklüler Gecesi'ne katılmak üzere yurt dışına giden Belediye Başkanı Serkan Cıva, program sırasında Eskipazarlı bir gurbetçiyle görüştü. Gurbetçi, ilçede yaşayan annesine ulaştırılması için Başkan Cıva'ya içerisinde çikolata ve bir zarf bulunan poşet verdi. Zarfın içerisinde para bulunduğundan haberi olmayan Başkan Cıva, yolculuk sırasında zarfı kaybetti.

Zarfın kaybolduğunu fark etmesinin ardından gurbetçiyle iletişime geçen Cıva, zarfın içerisinde 100 euro olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Başkan Cıva, kaybolan paranın karşılığı olan 5 bin 55 TL'yi kendi cebinden karşılayarak gurbetçinin annesine teslim etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Cıva, emanetin sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, "Zarfın içerisinde para olduğu aklımıza gelmedi. Emanet olduğu için kaybolan parayı cebimizden koyduk" ifadelerini kullandı.

Başkan Cıva, daha sonra gurbetçinin annesine gönderilen poşeti teslim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskipazar, Politika, Almanya, Karabük, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye başkanı kaybolan emanetin parasını cebinden ödedi - Son Dakika

