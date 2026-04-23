Belediye başkanı koltuğunu Mercan Su Uzun\'a devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl kutlamaları kapsamında, TOKİ Yenimahalle İlkokulu öğrencileri Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen program çerçevesinde, 3/A sınıfı öğrencisi Mercan Su Uzun temsili olarak belediye başkanlığı makamına oturdu. Aynı sınıftan öğrenciler Furkan Sarıtaş ve Zehra Üstüntaş da ziyarette yer aldı. TOKİ Yenimahalle İlkokulu Müdürü İdris Yavuzyılmaz ile Sınıf Öğretmeni Ahmet Kökten'in eşlik ettiği programda, Başkan Tahsin Erdem ve eşi Hande Erdem öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların bayram coşkusu belediyede anlamlı anlara sahne oldu.

Makamı devralan 3/A sınıfı öğrencisi Mercan Su Uzun, çocuklar için daha fazla oyun alanı ve park yapılması gerektiğini ifade ederken, çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin daha da artırılmasına yönelik görüşlerini paylaştı.

Ziyaret kapsamında konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın görüş ve önerilerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, 'Bugün makamımızı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet ettik. Onların hayalleri ve dile getirdikleri her konu bizim yol haritamızda önemli bir yer tutuyor. Daha yaşanabilir bir şehir için çocuklarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.' dedi.

Program sonunda öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla ziyaret sona erdi. - ZONGULDAK