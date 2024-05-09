Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde yapılacak çalışma ve projeler hakkında incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de görüşen Başkan Subaşı, alınması gereken önlemler hakkında notlar aldı.

09.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:09
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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, burada yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgiler aldı.

İncelemesi hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Birim amirlerimizle birlikte Orhangazi Mahallemizde (Soğuksu) incelemelerimizi gerçekleştirerek mevcut ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizin her noktasını daha güzel ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Subaşı, talep ve görüşleri dinleyerek, alınması gereken önlemler hakkında notlar aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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