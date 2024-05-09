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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Orhangazi (Soğuksu) mahallesinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, burada yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgiler aldı.

İncelemesi hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Birim amirlerimizle birlikte Orhangazi Mahallemizde (Soğuksu) incelemelerimizi gerçekleştirerek mevcut ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizin her noktasını daha güzel ve daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Subaşı, talep ve görüşleri dinleyerek, alınması gereken önlemler hakkında notlar aldı. - BİLECİK