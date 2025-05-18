Belediye Başkanı Tutdere Ulucami Mahallesi\'nde Toplandı

Mahalle toplantılarına başlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ulucami Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Ulucami Taziye Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, mahalle sakinleri ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Başkan Tutdere, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından kenti yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı. Mahalle mahalle yürütülen toplantılarla halkla doğrudan temas kurduklarını ifade eden Tutdere, belediyenin her şartta halkın yanında olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, "Bu zor süreçte hep yanımızda oldunuz. Duanızla, desteğinizle sokakta gördüğümüz her hemşehrimiz bize umut verdi. Hep birlikte bu şehri yeniden kuracağız. Adıyaman Belediyesi sizin evinizdir, yurdunuzdur. Herkes için, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Şehrin yeniden inşasında altyapının önemine dikkat çeken Tutdere, bugüne kadar 325 kilometrelik içme suyu hattının yenilendiğini açıkladı. Bu mesafenin Adıyaman'dan Mersin'e kadar uzandığını vurgulayan Tutdere, yılsonuna kadar hedefin Ankara'ya kadar ulaşan yaklaşık 750-800 kilometrelik hattın tamamlanması olduğunu söyledi.

Başkan Tutdere, "Sizlerle birlikte bu zor günleri aşacağız. Hep beraber çalışacağız, üreteceğiz ve Adıyaman'ı Güneydoğu'nun incisi haline getireceğiz. Bu şehir hepimizin. Bizler buradayız ve her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN