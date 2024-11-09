Belediye Başkanı Yetişkin'den Dolandırıcılığa Karşı Uyarı - Son Dakika
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Yerel

Belediye Başkanı Yetişkin'den Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyenin adıyla dolandırıcılık yapan kişilere karşı yasal işlem başlatıldığını duyurarak vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar, kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtıp para talep ediyorlar.

09.11.2024 19:23
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Belediyenin ve başkanın adını kullanarak dolandırmaya çalıştılar

Başkan Yetişkin, dolandırıcılara karşı uyardı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; kendisi, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyenin ismini kullanıp vatandaşları telefonla arayarak para isteyip dolandırmaya çalışan şahıslara karşı yasal süreç başlattıklarını belirterek uyarılarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnafları telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini özel kalem müdürü, belediye başkan yardımcısı yada belediye birim müdürü olarak tanıtıp Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in de yanlarında olduğunu söyleyerek belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapacaklarını belirtiyor. Dolandırıcılar, giysilerin İstanbul'dan geleceğini belirterek aradıkları kişilerin kendilerine destek olmalarını verecekleri IBAN numarasına para göndermelerini talep ediyor.

İlçede yaşayan bir vatandaş da kendisine gelen telefonun tuzak olduğunu anlayarak dolandırıcılarla olan görüşmeyi kayıt altına aldı. Görüntü kaydında; kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan şahıs, vatandaştan vereceği IBAN numarasına para göndermesini talep ediyor. Vatandaşın Başkan Yetişkin ile görüştüğünü ve parayı belediyeye gelerek elden teslim etmek istediğini söylemesi üzerine dolandırıcılar hızla görüşmeyi sonlandırarak telefonu suratına kapatıyor.

Yasal süreç başlatıldı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Yetişkin, Efeler Belediyesi ve kendisinin kimliğini kullanarak para talep eden dolandırıcılara dair tespit edilen görüntü ve ses kayıtlarını paylaştı. Başkan Yetişkin, "Değerli hemşehrilerim, Efeler Belediyesi kimliğini ve şahsımın adını kullanarak sizleri telefonla arayıp çeşitli yöntemlerle maddi çıkar elde etmeye çalışan şahıslarla hiçbir şekilde alakamız yoktur" diyerek uyarıda bulundu.

Başkan Yetişkin söz konusu videoların belediyeye ihbar olarak geldiğini ve konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığını duyurarak, "Konuyla ilgili yasal süreci tarafımızca başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Yetişkin'den Dolandırıcılığa Karşı Uyarı - Son Dakika

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