Belediye Başkanı Zencirci, Yol Çalışmalarına Katılarak İşçilere Destek Oldu

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Yol çalışmalarını incelediği esnada işçilerin talebini kırmayıp silindir iş makinesinin başına geçen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Göründüğü kadar kolay değilmiş dedi.

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin son durağı Yedi Eylül Mahallesi oldu. Köprülü Mehmet Paşa Sokak üzerinde yol kaplama çalışmaları gerçekleştiren ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Burak Zencirci ise çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İşçilerle görüşerek sohbet eden Başkan Zencirci, o esnada işçilerin 'bakmakla olmaz' sözü üzerine silindir iş makinesinin başına geçti. Bir süre kaplanan yolun sıkıştırılmasında kullanılan silindir iş makinesini kullanan Başkan Zencirci, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Öyle bakmayla olmaz dediler. Biz de emekçi kardeşlerimize kulak verip bir deneyelim dedik. Göründüğü kadar kolay değilmiş" ifadelerine yer verdi. - AYDIN