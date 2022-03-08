Belediye başkanından 'Bergen' filmi hakkında açıklama - Son Dakika
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Belediye başkanından 'Bergen' filmi hakkında açıklama

08.03.2022 00:58
Belediye başkanından 'Bergen' filmi hakkında açıklama

Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında "yayınlamama" kararı alındığını belirtti.

Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında "yayınlamama" kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona "filmi vizyona sokmayın" adı altında bir talep gelmediğini söyledi.

Halis Serbest, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor hayatta" programına konuştu. Kozan Belediye başkanı Kasım Özgan ise iddialara yanıt verdi.

Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. "Ben kalabalık bir aileyim Kozan'da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışır olmaz" diyerek filmi istemediğini belirtti. Bergen'in katili Serbest filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Kasım Özgan ise, film şiddet içerdiği için yapılan proje kapsamında "yayınlamama" kararı alındığını belirtti. Halis Serbest ile ilgisi olmadığını ve ona "filmi vizyona sokmayın" adı altında bir talep gelmediğini söyleyerek "Kesinlikle öyle bir talep gelmedi. Gelseydi belki, zorlar, projemi iptal eder, yayınlardım" dedi. Filmin ilçede hiç yayınlanmadığını anlattı. Ardından da "Bergen" filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı ile ilgili konuştu.

Farah Zeynep Abdullah, Belediye başkanının "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" sözlerini alıntılayarak 'IQ testi' göndermişti. Özgan, oyuncunun o paylaşımı için "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı? Ben sizinle hiç muhatap olmadım" diyerek isyan etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye başkanından 'Bergen' filmi hakkında açıklama - Son Dakika


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