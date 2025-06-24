Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar - Son Dakika
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Yerel

Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

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Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
24.06.2025 15:45  Güncelleme: 15:54
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Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
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Şanlıurfa'da bir düğüne katılan Siverek ve Birecik belediye başkanlarının, birbirlerinin üzerine para saçtığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar, "Yoksulluğun derinleştiği dönemde hiç de yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da bir düğüne katılan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'in birbirlerinin üzerine para saçması, tepkilere neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİRBİRLERİNE PARA ATTI

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne davetli olarak katılan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, müzisyenin "Ah Ölem Ölem" adlı uzun hava parçasını seslendirdiği sırada adeta kendinden geçti. Bucak ve Begit'in birbirlerinin üzerine deste halinde para attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Belediye Başkanlarının Düğün Eğlencesi Tepkilere Neden Oldu

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, söz konusu davranış kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Vatandaşın geçim derdine düştüğü, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu tür davranışlar hiç de yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sergilenen bu tutumun kamu görevlilerine yakışmadığını ifade ederek, tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    GÖÇÜP GİDENLER NE DEMİS "ÇOK SÖZ YALANSIZ COK PARA HARAMSIZ OLMAZ" 19 2 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    kafalar güzel olmali 13 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    var bu para be dünyayı su başmış ördegin ikindemi 4 1 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Ata Sözü Derki ;; Sakın Eşek Olma,,, Eşek Olursan Sırtına Binen Çok Olur. 1 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    kafalar guzel degilde orda gelenek oyle 3 1 Yanıtla
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