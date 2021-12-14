Belediye daire müdürü koronaya yenik düştü - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Biçer için Turgutlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Biçer'in mesai arkadaşları ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik için tüm belediye çalışanları hizmet binası önünde bir araya geldi ve Biçer dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eski belediye başkanları Serhat Orhan, Yasin Hoşbilgin ve MHP Meclis üyesi İbrahim Kara birer veda konuşması yaptılar.

Evli ve 2 çocuk babası Biçer, saat 12.30 Turgutlu Mezarlığında kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - MANİSA