Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti

Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti

Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti. Gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili hatıralarını paylaştı ve belediye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı da ziyaretlerden memnuniyetini dile getirdi.

20.07.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti.

16 Temmuz'da başlayan ziyaretlerde gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili hatıralarından bahsetti. Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, gerçekleştirilen ziyaretler ve belediye hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olduklarını belirterek, "Kıbrıs'taki tüm soydaşlarımıza uzun ömürler diliyorum. Gençlerimiz Türk askerinin kendilerinin birer sigortası olduğunu unutmasın. Tüm gazilerime 50. yıl münasebeti ile sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Hürmeydan ise Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu çalışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Belediyemizin gaziler ile ilgili yapmış olduğu işler bizleri son derece sevindiriyor. İyi ki böyle bir masa var. Bodrum Belediyesi'nin yakın ilgisi, olabilecek bazı problemler konusunda arkamızda bir kurumun olduğunu bilmemiz bizim için önemli. Başta belediye başkanlarımız olmak üzere bu masa ile ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

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