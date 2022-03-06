Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
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Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü

06.03.2022 20:40
Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü

Bodrum Belediyesi ile Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMADER) arasında iş birliği ve koordinasyon protokolü imzalandı.

Bodrum Belediyesi ile Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMADER) arasında iş birliği ve koordinasyon protokolü imzalandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile MAG-AMADER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş tarafından imzalanan protokol kapsamında, genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlar ve afetlerde iş birliği ve koordinasyon sağlanacak. Ayrıca bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlar organize edilerek afet ve acil durumlar öncesi risk azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile ekip organizasyonları düzenlenecek.

Protokol imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında gönüllülerin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Bu oluşumla birlikte eğitimlerini tamamlayan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekibinin her mahallemizde gönüllülerle oluşturacağı yeni ekipler bizim için çok önemli. Biz de belediye olarak, yangın ve deprem riski olan bölgemizde eğitimlerini tamamlamış, bilinçli çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

MAG-AMADER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş ise, "Dernek merkezimizden gelen eğitmenlerimiz ile birçok eğitim ve tatbikat gerçekleştirdik. Bodrum temsilciliği olarak eğitimlerini tamamlayan Acil Müdahale ekibimiz, yangın riski yüksek olan mahallelerimiz başta olmak üzere tüm mahallelerde gönüllü vatandaşlarla iletişime geçerek afet durumlarında ilk müdahaleyi bu gönüllülerimiz vasıtasıyla gerçekleştirip ekiplere destek olacağız. MAG-AMADER Bodrum temsilciliği olarak yakında AFAD Akreditasyonumuzu da tamamlayacağız ve yeni başlayan mahalle gönüllülerimizi de bu Akreditasyona alacağız." dedi. - MUĞLA

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Ahmet Aras, Bodrum, Yangın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye ile MAG-AMADER arasında iş birliği protokolü - Son Dakika


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