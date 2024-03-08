Belediye-İş Sendikası, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bodrum Belediyesi kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Belediye İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay yaptığı açıklamada, böyle bir günde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise sözlerine, 1857 yılında Amerika'nın New York eyaletinde fabrikaya kilitlenen ve çıkan yangında hayatını kaybeden, direnişin sembolü kadınları saygıyla andığını söyleyerek başladı. Çakaloğlu, "Kadınların tarih boyunca kazandığı hakları hatırlayarak cesaret ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Sesimizi her platformda duyuracak hak ve özgürlüklerimizin savunucusu yine kendimiz olacağız" diye konuştu.

Belediyenin kadın politikaları ve toplu iş sözleşmelerinde dikkat ettikleri hususlara da değinen Çakaloğlu, "Başkanımız Sayın Ahmet Aras öncülüğünde Belediye-İş Sendikamızın çabalarıyla personelimizin daha iyi şartlarda hayatını devam ettirmesi için çalışmalar yürüttük. Sözleşmelerimizi yenileyerek çalışanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi amaçladık. Her zaman, çalışanlarımızın insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmalarını hedefledik" dedi.

Çakaloğlu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, iş yerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın ve erkek çalışanların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak için toplu iş sözleşmelerine önemli maddeler eklendiğini de belirtti.

Vekil Çakaloğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Gerek iş ahlakınızla gerek kurduğunuz dostluklarla belediyemizde verdiğiniz emekler için sizlere çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ülkemizde ve dünyada hepimizin eşit ve adaletli bir yaşam sürmesini temenni ediyorum."

Meclis Üyesi Tamer Mandalinci ise toplumun her kesiminde eşit temsiliyet hakkını sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, bugünün kadın dayanışması ve kadın mücadelesinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün çıkış noktasından bahsetti. Derici, "Bizler en büyük kazanımlarımızı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e borçluyuz ve o yüzden her gün güne başlama sebebimizdir Atatürk ilke ve değerleri. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaksa bu da Cumhuriyet kadınları ve Atatürk çocukları sayesinde olacaktır" dedi.

Toplantı sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Belediye-İş Sendikası'nın Genel Başkan Nihat Yurdakul adına hazırlamış olduğu hediyeler, Bodrum Belediyesi kadın çalışanlarına takdim edildi.