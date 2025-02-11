Belediye İş Sendikası Eski Genel Başkanı Efendi Güvercin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yerel

Ankara'da önceki gün vefat eden Belediye İş Sendikası eski Genel Başkanı Efendi Güvercin, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Güvercin'in cenazesi, Hınıs Karaköprü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM