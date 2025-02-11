Ankara'da önceki gün vefat eden Belediye İş Sendikası eski Genel Başkanı Efendi Güvercin, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Güvercin'in cenazesi, Hınıs Karaköprü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Belediye İş Sendikası Eski Genel Başkanı Efendi Güvercin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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