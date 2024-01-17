Belediye-İş Sendikası Temsilcileri Bilecik Belediye Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş ve Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Bilecik Belediyesi'nin yeni Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Mustafa Sadık Kaya, çalışanlarla birlikte Bilecik ve vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Çalışanlar ile Belediye Başkanlığı arasındaki sözleşme hakkında da fikir alışverişlerinin yapıldığı görüşme, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.