Üye Girişi
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor - Son Dakika

Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor

18.11.2021 15:34
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için belediye bünyesinde çalışan işçilere yönelik olarak uygulamalı ve sözlü 'Mesleki Yeterlilik Sınavı' düzenliyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için belediye bünyesinde çalışan işçilere yönelik olarak uygulamalı ve sözlü 'Mesleki Yeterlilik Sınavı' düzenliyor.

Sınavı başarıyla tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı, uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu kapsamda, 15-20 Kasım tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 40 işçiye yönelik olarak İnşaat İşçisi Sınavı düzenleniyor. Yapılan sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor. Sınavların değerlendirmesini Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği firmalar yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iş sağlığı ve güvenliğini her zaman en öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getirdi. Genç "Belediyemizde çalışan bütün personelin iş sağlığı ve güvenliği bizim en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında geliyor. İşçilerimizin kılına bile zarar gelmesini asla istemeyiz. Sağlık ve iş güvenliği her şeyden önemli İş kazalarını en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu amaçla personelimizin maddi ve manevi olarak sağlığına halel gelmemesi için gerekli eğitim ve uygulamaların yapılmasına azami gayret gösteriyoruz. Şu anda düzenlenen inşaat işçisi sınavında işçilerimiz, inşaat işlerinin temel kavramları ve ekip içinde çalışma ve iş disiplini gibi konularda sınava tabi oluyorlar. Diğer yandan iş ve meslek ayrımı yapmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin önlemlere uyulması ve kaliteli işlerin yapılmasıyla ilgili teknik bilgileri ve kapasiteleri de ölçülüyor. Böylelikle belediyemizin faaliyet alanlarıyla ilgili daha nitelikli ve uzun ömürlü işlerin yapılmasını da temin etmiş olacağız" dedi. - TRABZON

Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor

Ortahisar, 20 Kasım, Trabzon, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:29 Bir bu eksikti! Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu 15:03 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı 13:56 İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı

Son Dakika Haberleri
15:28 Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın
15:18 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı
15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti!
15:13 Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak
15:10 Merkez Bankası faiz kararı: Deveyi hamuduyla götürdüler
15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?
15:02 Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu
14:45 Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı 16 yaşındaki kız, 400 erkeğin cinsel istismarına uğradı, ülke ayaklandı         
15:19
Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak Ekonomist Necmettin Batırel'e göre dolar 13 lira, 15 lira olmayacak         
15:13
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! O anlar vatandaş kamerasında         
14:45
Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir Bu akşam hangisini izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Bir Zamanlar Çukurova ve Misafir         
14:45
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi Twitch yayıncısı Amouranth, iş ortağının yemek teklifini kabul etmediği için tehdit edildi         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 15:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement