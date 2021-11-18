Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği öğretiliyor - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarmak için belediye bünyesinde çalışan işçilere yönelik olarak uygulamalı ve sözlü 'Mesleki Yeterlilik Sınavı' düzenliyor.

Sınavı başarıyla tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı, uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor. Bu kapsamda, 15-20 Kasım tarihleri arasında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 40 işçiye yönelik olarak İnşaat İşçisi Sınavı düzenleniyor. Yapılan sınavlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor. Sınavların değerlendirmesini Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği firmalar yapıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iş sağlığı ve güvenliğini her zaman en öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getirdi. Genç "Belediyemizde çalışan bütün personelin iş sağlığı ve güvenliği bizim en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında geliyor. İşçilerimizin kılına bile zarar gelmesini asla istemeyiz. Sağlık ve iş güvenliği her şeyden önemli İş kazalarını en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu amaçla personelimizin maddi ve manevi olarak sağlığına halel gelmemesi için gerekli eğitim ve uygulamaların yapılmasına azami gayret gösteriyoruz. Şu anda düzenlenen inşaat işçisi sınavında işçilerimiz, inşaat işlerinin temel kavramları ve ekip içinde çalışma ve iş disiplini gibi konularda sınava tabi oluyorlar. Diğer yandan iş ve meslek ayrımı yapmadan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevreye ilişkin önlemlere uyulması ve kaliteli işlerin yapılmasıyla ilgili teknik bilgileri ve kapasiteleri de ölçülüyor. Böylelikle belediyemizin faaliyet alanlarıyla ilgili daha nitelikli ve uzun ömürlü işlerin yapılmasını da temin etmiş olacağız" dedi. - TRABZON